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Abhazya’da gençler tıp okuyor, mühendis açığı var

Abhazya Eğitim Bakan Yardımcısı Dimitri Gvaramiya, Abhazya’da gençlerin yüzde 60’ının tıp bölümü okuduğunu, başta mühendislik olmak üzere birçok mesleğin eğitim alanında açık olduğunu söyledi.

Abhazyada gençler tıp okuyor, mühendis açığı var

26 Şubat 2018 11:25

Sovyetler döneminden sonra Kafkasya coğrafyasında gençlerin tıp eğitimi görme alışkanlığı oluştuğunu söyleyen Abhazya Eğitim Bakan Yardımcısı Dimitri Gvaramiya, Abhazya’nın birçok mesleki alanda sorunlar yaşadığını söyledi. 1992 - 1993 yılında yaşanan Abhazya - Gürcistan savaşından sonra bu açığın daha da açıldığını söyleyen Gvaramiya, “Gençlerimiz Sovyetler döneminden sonra tıp okumaktan vazgeçmedi. Yeni eğitim alanlarına yönelim olmayınca 90’lı yıllardan sonra Abhazya olarak büyük oranda hissettik. Hala ülkede gençlerin okuduğu bölüm yüzde 60 ile tıp oluyor. Diğer mesleki alanlarda boşluklar olmasına rağmen bu alanlara tercih olmuyor” dedi.

"Demiryollarında, hava ulaşımda yetersizlik var"
Abhazya Eğitim Bakan Yardımcısı Dimitri Gvaramiya, 90’lı yıllardan sonra özellikle bilişim sektöründeki eksikliklerin ülkece hissedildiğini söyleyerek, “Abhazya’nın öncelikle iş gücü yetersizliğini başında demiryolları ulaşımı için teknisyen, mühendis ve personel yetersizliği, havaalanı ulaşımı için başta pilot ve mühendis, teknisyen ve uzman personel, enerji alanı için mühendisler ve bilgisayar mühendisleri için ihtiyaçlarımız oluyor. Bu alanlarda ki istihdamlarda çalışanlar çok yüksek maaşlarla çalışabiliyor. Hukuk fakülteleri ve ekonomi fakültelerine talep yüksek. Bu alanlarda eğitim görenler daha az para kazanabileceği yerlerde istihdam ediliyor” diyerek gençlerin farklı bölümleri tercih etmesi gerektiğini söyledi. 

Erhan Altıparmak
 

 

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