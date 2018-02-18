Abhazya'da KDV'nin kaldırılması tartışılıyor

Abhazya’da uygulanan vergilendirme sistemi ile ilgili parlamento vekilleri tarafından oluşturulan çalışma grubu tarafından tartışmalar başladı. Abhazya’da vatandaşların ödediği gelir vergisi yüzde 10, iş faaliyetlerinde ise yüzde 15 olarak uygulanıyordu. İşletmelerin, kuruluşların ve yabancı tüzel kişiliklerin karlarından alınan KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanırken, bankacılıkta yüzde 25, sigortacılıkta yüzde 20, aracılık işlemlerinde ise yüzde 15 olarak uygulanıyordu. Uygulanan bu vergilendirme sistemiyle ilgili, ülkede ticaretin ve ekonominin artması yönünde KDV uygulamasının kaldırılması üzerine çalışma başlatıldı.

Meclis vekilleri bünyesinde kurulan çalışma grubu, KDV’nin tamamen kaldırılması üzerinde yoğunlaşırken, bazı siyasi partilerin temsilcisi olan vekiller ise KDV’nin kaldırılmasının kamu bütçesine zararı olacağını, bu nedenle tamamen kaldırılmaması gerektiğini ve KDV’nin düşürülebileceğini savunuyor. Çalışma grubuna önderlik eden Abhazya Meclisi Milletvekillerinden Natalie Smır, çalışma grubu tarafından sadece milletvekilleri arasında bir tartışma gerçekleşmeyeceğini, bu çalışma grubunda kamu temsilcilerinin ve özel sektör temsilcilerinin de görüşlerini alacaklarını, çalışma grubunun çalışmalarını tamamlamasından sonra karar verileceğini söyledi.

Erhan Altıparmak

