Diğer
Kategoriler

Abhazya'da KDV'nin kaldırılması tartışılıyor

Abhazya’da uygulanan KDV’nin tamamen kaldırılması veya KDV’nin düşürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Abhazyada KDVnin kaldırılması tartışılıyor

18 Şubat 2018 10:20

Abhazya’da uygulanan vergilendirme sistemi ile ilgili parlamento vekilleri tarafından oluşturulan çalışma grubu tarafından tartışmalar başladı. Abhazya’da vatandaşların ödediği gelir vergisi yüzde 10, iş faaliyetlerinde ise yüzde 15 olarak uygulanıyordu. İşletmelerin, kuruluşların ve yabancı tüzel kişiliklerin karlarından alınan KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanırken, bankacılıkta yüzde 25, sigortacılıkta yüzde 20, aracılık işlemlerinde ise yüzde 15 olarak uygulanıyordu. Uygulanan bu vergilendirme sistemiyle ilgili, ülkede ticaretin ve ekonominin artması yönünde KDV uygulamasının kaldırılması üzerine çalışma başlatıldı.
Meclis vekilleri bünyesinde kurulan çalışma grubu, KDV’nin tamamen kaldırılması üzerinde yoğunlaşırken, bazı siyasi partilerin temsilcisi olan vekiller ise KDV’nin kaldırılmasının kamu bütçesine zararı olacağını, bu nedenle tamamen kaldırılmaması gerektiğini ve KDV’nin düşürülebileceğini savunuyor. Çalışma grubuna önderlik eden Abhazya Meclisi Milletvekillerinden Natalie Smır, çalışma grubu tarafından sadece milletvekilleri arasında bir tartışma gerçekleşmeyeceğini, bu çalışma grubunda kamu temsilcilerinin ve özel sektör temsilcilerinin de görüşlerini alacaklarını, çalışma grubunun çalışmalarını tamamlamasından sonra karar verileceğini söyledi. 

Erhan Altıparmak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç