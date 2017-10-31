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Abhazya’da nehir taştı, Başbakan kurtarma çalışmalarına katıldı

Abhazya’daki aşırı yağışlar nedeniyle Kodor Nehri'nin taşması sonucu evler sular altında kaldı. Abhazya Başbakanı Beslan Bartsits da kurtarma operasyonlarına katıldı.

Abhazyada nehir taştı, Başbakan kurtarma çalışmalarına katıldı

31 Ekim 2017 22:51

Abhazya’daki aşırı yağışlar nedeniyle Kodor Nehri'nin taşması sonucu evler sular altında kaldı. Abhazya Başbakanı Beslan Bartsits da kurtarma operasyonlarına katıldı.
Kodor Nehri'nin aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu evler sular altında kaldı. Bölgedeki halk suların yükselmesiyle evlerinde mahsur kaldı. Başbakan Beslan Bartsits, Acil Durumlar Bakanı Lev Kvitsinia, Gulryshsky Bölge Müdürlüğü Başkanı Aslan Baratelia kurtarma ekipleriyle birlikte olay yerine giderek, kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Yetkililer can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.  

Erhan Altıparmak
 

Etiketler: Abhazya, Kodor Nehri

 

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