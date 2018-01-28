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Abhazya'da siyasi kriz devam ediyor

Abhazya’da muhalefet 3 Ocak’ta sokağa çıkarak Cumhurbaşkanı’nın istifasını isteyince siyasi kriz çıktı. Cumhurbaşkanı Raul Hacımba istifa etmemeye direnirken, Abhazya Başbakan Yardımcısı Beslan Eşba istifasını sundu.

Abhazyada siyasi kriz devam ediyor

28 Ocak 2018 10:28

Abhazya’da terör faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle yargılanarak hapis cezasına çarptırılan Gürcistan uyruklu mahkumun Gürcistan ile yapılan anlaşma doğrultusunda takasta kullanılma anlaşması sonrasında Abhazya’da muhalefet ayaklanmıştı. 3 Ocak’ta parlamento önünde Cumhurbaşkanı Raul Hacımba’nın istifasını isteyen muhalefet bir süre sonra eylemlerini sonlandırmıştı. Daha sonra muhalefet partileri basın açıklamaları yaparak Hacımba’nın istifasını isteyerek taleplerini yeniledi. Cumhurbaşkanı Hacımba ise siyasilerden tam destek göremeyince yüzünü halka dönerek çalışmalar başlattı.

Cumhurbaşkanı halk desteğine başvurdu

Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, yaşanan siyasi krizin ardından halkın desteğini almak için Abhazya’nın her şehrinde halkla buluşarak toplantılar gerçekleştiriyor. Gagra, Sohum, Gudauta, Pitsunda, Tkorçal ve Oçamçira şehirlerinde halkla buluşan Hacımba, hem şu an yaşanan süreci kendi ağzından halka anlatıyor hem de şehirlerdeki sorunları dinleyerek çözüm için çalışmalar başlatıyor. Gagra’da elektrik hatlarının değişmesi talepleriyle çalışmalara başlayan Hacımba, diğer şehirlerde yaşanan sıkıntıları da halk şikayetlerinden öğrenmeye çalışıyor. Hacımba yaptığı tüm halk toplantılarında görevinin başında olduğunu ve 2019 yılında gerçekleşecek olan seçimlere kadar görevi sürdüreceğini söylüyor.

Başbakan yardımcısı istifa etti

Abhazya’daki siyasi çalkantılar nedeniyle zor zamanlar yaşayan Raul Hacımba, halktan destek almaya çalışırken hükümet kabinesinden ilk istifa geldi. 2016 Ağustos ayında Başbakan Yardımcılığına atanan Abhazya Başbakan Yardımcısı Beslan Eşba istifa kararı aldı. Abhazya Bakanlar Kurulu Devlet Protokolü Başkanı Elza Çanba’nın doğruladığı istifayla ilgili detay verilmezken Eşba’nın oluşan siyasi kriz nedeniyle istifa ettiği tahmin ediliyor. Eşba’nın istifasının ardından başka istifaların yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusu. Abhazya’da bazı muhalif kesimlerin tekrar sokağa inip Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba’yı istifaya zorlanacağı kulislerin en çok konuşulan konusu haline geldi. 

 

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