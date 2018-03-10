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Abhazya'da su taşkınlara karşı önlemler alınıyor

Abhazya’da yaşanan su baskınları ve nehir taşkınları nedeniyle tüm nehirlerde kanal çalışmalara başlandı. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba da çalışmaları yerinde inceledi.

Abhazyada su taşkınlara karşı önlemler alınıyor

10 Mart 2018 23:32

Bu yıl içerisinde Abhazya’da yağışlar nedeniyle yaşanan su ve nehir taşkınlarına karşı harekete geçildi. Sonbahar döneminde aşırı yağışlar nedeniyle neredeyse tüm şehirlerde sürekli olarak ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış, Abhazya’nın en büyük nehirlerinden biri olan Kodor nehrinde yaşanan taşkınlardan dolayı birçok köyde sular altında kalmıştı. Kış mevsiminde de Kafkas dağlarındaki karın erimesi sürecinde nehirlerde yeniden taşkınlar oluşması ihtimaline karşı tüm nehirlerde çalışmalar başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde nehir diplerindeki tortular temizlenerek nehir yataklarının derinleştirilmesine başlandı. Yapılan çalışmaları Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba yerinde inceledi. Abhazya Ekoloji Enstitüsü Başkanı Roman Dbar, Hacımba, ya çalışmalar hakkında bilgi vererek alınan önlemleri anlattı.

Erhan Altıparmak
 

 

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