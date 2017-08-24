Abhazya'da yağışlar hayatı felç etti

Abhazya genelinde etkili olan yağışlar hayatı felç etti. Geçtiğimiz gün Türkiye’yi etkisi altına alan yağışlar bir gün sonra Kafkasya genelinde de etkili oldu. Abhazya’nın genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanırken, bütün gün yağan yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yerine de su bastı.

Abhazya’nın başkenti Sohum’da bulunan halk kütüphanesi de sular altında kaldı. Birçok kitap su baskını nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Akşam saatlerine kadar çok sayıda bölgede elektrik ve su kesintileri yaşandı. Akşam saatlerinde yağışların durmasıyla birlikte hayat normale dönerken, Abhazya afet ekipleri yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmeye çalıştı. Halkın birçoğu da kendi imkanlarıyla yaşanan mağduriyeti gidermeye çalıştı.

Erhan Altıparmak