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Abhazya'da yaşayan Rusya vatandaşları oy kullanıyor

Abhazya’da yaşayan Rusya vatandaşları, Rusya başkanlık seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Abhazyada yaşayan Rusya vatandaşları oy kullanıyor

18 Mart 2018 12:02

Abhazya’da yaşayan Rusya vatandaşları oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı. Nüfusun büyük bir çoğunluğunun aynı zamanda Rusya vatandaşı olduğu Abhazya’da seçimlere olan katılım oldukça yoğun. Oylamalar başta Abhazya’nın başkenti Sohum olmak üzere Gagra, Yeni Afon, Oçamçira, Gudauta, Pitsunda, Tkuarçal gibi şehirlerde kurulan seçim merkezlerinde gerçekleşiyor.

Abhazya Devlet Başkanı Raul Hacımba da Rusya başkanlık seçimleri için oyunu kullandı. Emniyet birimlerinin seçim merkezleri çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı Abhazya’da, oy kullanacak olan vatandaşların ulaşımı da ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Ülkede yaklaşık 30 bin seçmenin Rusya seçimlerinde oy kullanma hakkı olduğu biliniyor.  

Erhan Altıparmak

Etiketler: Abhazya

 

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