Abhazya'dan Rusya'ya rekor mimoza satışı

Rusya’nın en çok mimoza ihracatı yaptığı ülke olan Abhazya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mimoza satışlarında rekor kırmaya devam ediyor. Bitki çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı mimoza üretimine elverişli olan Abhazya, bunu fırsata çevirerek yakın zamanda Rusya’ya mimoza ihraç etmeye başladı. Rusya tarafından yapılan açıklamada, günde en az 33,5 ton mimozanın Rusya’nın Soçi şehrine getirildiği, 6 Mart tarihinde ise rekor kırılarak bu rakamın 96.16 tona çıktığı bildirildi. Abhazya’dan Rusya’ya pazarlanan mimozaların en çok Soçi ve St. Petersburg şehirlerine satıldığı öğrenildi. Abhazya Gümrük Bakanlığı ise, 2018 yılında 256 ton mimoza ihracatı yapılması öngörüldüğünü söyledi.

Erhan Altıparmak

