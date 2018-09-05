Diğer
Kategoriler

'Abi, arabana ben çarptım' deyip, not yazdığı aracın sahibi abla çıktı

Isparta'da park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra mesaiye gideceği için çarptığı aracın camına "Abi arabana ben çarptım" yazan sürücüyle araç sahibi arasında orta yol bulundu. Araç sahibinin erkek olduğun düşünerek ‘Abi’ diye hitap edilen mağdurun ise kadın olduğu ortaya çıktı.

Abi, arabana ben çarptım deyip, not yazdığı aracın sahibi abla çıktı

05 Eylül 2018 16:23

Olay, dün sabah saatlerinde Isparta kent merkezindeki Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yol kenarında park halinde bulunan 07 KD 080 plakalı otomobile, başka bir otomobil çarptı.

‘Abi’ diye yazmıştı ama araç sahibi ‘Abla’ çıktı

Talihsiz kazada, park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, diğer aracın sürücüsü mesai yetişeceği için mağdur olan araç sahibi için, "Abi arabana ben çarptım. Cezaevinde çalıştığım için telefon yasak. Akşam 19.30'da beni arar mısın?" notunu yazdı. Olayından ardından yol kenarında park halinde bulunan o aracın sahibinin Nermin Ü.’ye ait isimli kadın olduğu ortaya çıktı.

Her iki taraf uzlaştı, not yazan kişiden şikayetçi olmadılar

Öte yandan kazaya konu olan her iki tarafın da not vasıtasıyla telefonla irtibata geçerek uzlaşma sağladığı öğrenildi. Yazılan not nedeniyle park halindeki araç sahibinin iyi niyet dolayısıyla sürücüden şikayetçi olmadığı bildirildi.  

Feti Kılıç
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç