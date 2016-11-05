2008 yılında kardeşi Hüseyin Metin Yanık ve 20 yaşındaki yeğeni Nazım Mete Yanık’ın ölümüne neden olan ‘Çiço’ isimli tekneyi denizin yaklaşık 80 metre derinliğinde bulduktan sonra çıkartarak tamir ettiren ve yeniden balığa çıkan Çetin Yanık (52) kardeşiyle aynı kaderi paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde açıkta avlanan balıkçılar, sabah saatlerinde limandan palamut avı için açılan Çetin Yanık’a ait ’Çiço’ adlı kayıkta kimsenin olmadığını fark etti. Balıkçılar, motoru çalışır durumdaki kayığın çevresinde arama yaparken, durumu polise haber verdi. İnağzı açıklarında büyük balık teknesinin ağlarına takılan ceset Sahil Güvenlik ekiplerince Zonguldak Limanı’na getirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın önünden TTK Palamar çalışanlarının desteğiyle kıyıya çıkartılan Yanık’ın cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yanık’ın arkadaşı Adnan Ünal ise merhumun balık hastası birisi olduğunu İzmir’de ikamet etmesine rağmen balık sezonlarında Zonguldak’a geldiğini söyledi. Yanık’ın denizi çok sevdiğini ifade eden Ünal, “2008 yılında Ocak ayında mezgit avlarken kardeşi ve yeğeni de aynı şekilde can verdi. Kayık ağları çekemeden dipten çıktı fakat kendileri çok açıkta olduğu bulunamadı. Kayık yaklaşık 80-90 metre derdinden çıkartıldı ve gırgırlarla kıyıya kadar çekildi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Palamar servisinden emekliydi. Emekli olunca kendisi İzmir’e yerleşti. Balık zamanları Zonguldak’a geliyordu. Balık hastalığı da var. Kendisi deniz hastası ve çok iyi biriydi. Kimseyi ne kırardı ne üzerdi. Kardeşiyle aynı kaderi paylaştılar” dedi.