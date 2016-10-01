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Abisini Paris Hilton'la gördüğünü sanarak bıçakladı

Yüzde 80 oranında kronik psikoz rahatsızlığı bulunan oğlunun 11 aydır cezaevinde olduğunu söyleyen anne Emine Utlu, “Oğlum tehlikeli bir hasta. Cezaevinden çıkarılıp kliniğe yatırılmasını istiyorum. Paris Hilton’a aşık. Abisini bile Paris Hilton’la gördüğünü sanarak yedi yerinden bıçakladı” dedi.

Abisini Paris Hiltonla gördüğünü sanarak bıçakladı

01 Ekim 2016 08:48
Akıl hastası oğlunun cezaevinden çıkmasını istiyor - Tıkla İzle

İzmir’de yaşayan dört çocuk sahibi 56 yaşındaki Emine Utlu, yüzde 80 oranında kronik psikoz hastası 34 yaşındaki oğlu Ogün Doğruyol’un cezaevinden çıkarılmasını istedi. Oğlunun ceza ehliyetinin olmadığını, rahatsızlığı nedeniyle sürekli suç işlediğini belirten Utlu, “Daha önce her suç işlediğinde Manisa’ya, Bakırköy’e yatırılıyordu. Paris Hilton’a aşık. Abisine ‘seni Paris Hilton’la gördüm’ deyip yedi yerinden bıçakladı. Oğlum ölümden döndü. Ceza ehliyeti olmadığı için Manisa’ya yatırıldı. Orada 1,5 yıl tedavi gördü. Çıktıktan sonra 6-7 kez tekrar suç işledi, yine tedavi görmeye gitti. Şuanda 11 aydır hırsızlıktan cezaevinde. Oğlum tehlikeli bir hasta. Cezaevinde olmaması gerekiyor. Oğlumun cezaevinden çıkarılıp kliniğe yatırılmasını istiyorum” diye konuştu.

“Cezaevinde ya ölecek, ya birini öldürecek”
Oğlunun Şakran Cezaevinde diğer mahkumlara da rahatsızlık verdiğini kaydeden anne Utlu, şunları söyledi: “Boynundan bacaklarına kadar her tarafı kesiktir. Yüzde 80 raporu var. Raporunda ‘tedavi ile düzelmeyen tip’ yazıyor. Yeri cezaevi değil, hastane. Cezaevinde çocukla görüşemiyorum. Koğuşu sürekli değişiyor. Hiçbir mahkum onu istemiyor. İstememekte de haklılar. Herkesi rahatsız ediyormuş, ağlıyormuş, yerlere tükürüyormuş. Orada ya ölecek, ya birini öldürecek. Beni de vurmaya kalktı. Boynumda bıçak izi var".

Atakan Şen - Ceren Atmaca 

 

Etiketler: Emine Utlu


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