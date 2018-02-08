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Abla kardeş çöp kamyonunun altında kaldı... İşte o anlar

Zonguldak’ta sabah saatlerinde okula giden abla ve kardeş, çöp kamyonunun altında kaldı. O anlar ise yol kenarından geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

Abla kardeş çöp kamyonunun altında kaldı... İşte o anlar

08 Şubat 2018 16:20
Abla kardeş çöp kamyonunun altında kaldı... İşte o anlar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde İnağzı Mahallesi’nde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Öznur Kasapbaşı ve 8 yaşındaki kardeşi Ahmet, Zonguldak Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun altında kaldı. 

Üzerinden kamyonun geçtiği abla kardeşin yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından abla ve kardeşi Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada yaralanan Öznur Kasapbaşı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. 

O anlar ise olay yerinden geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Kamyonun şoförü H.A. ise olaydan sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

 

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