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Ablasına şiddet uygulayan eniştesini bacağından vurdu

Bolu’da, ablasına şiddet uyguladığı için eniştesini silahla bacağından vuran zanlı Mehmet Cengiz adliyeye sevk edildi. Cengiz, gazetecilerin ‘neden yaptınız?’ sorusuna, ‘Bir dahaki sefere daha iyisini yapacağım’ şeklinde cevap verdi.

Ablasına şiddet uygulayan eniştesini bacağından vurdu

19 Haziran 2018 10:46

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, eşine uzun zamandır şiddet uyguladığı ve hakkında defalarca adli işlem yapıldığı öğrenilen 39 yaşındaki Orhan Karanfil, Ramazan Bayramı’nda da eşini darp etti. Kocasının şiddetine daha fazla dayanamayan kadın ailesinin yanına yerleşti. 

Ablasının şiddet gördüğünü duyan 33 yaşındaki Mehmet Cengiz, eniştesini telefonla arayarak tartıştı. İddiaya göre, Orhan Karanfil telefonda Cengiz’e hakaret ve küfürler savurunca, Cengiz telefonu kapatarak Karanfil’in işyerine gitti. 

Karanfil’in Bolu Sanayi Sitesi’nde bulunan işyerine giden Mehmet Cengiz, yanında bulunan silahla Orhan Karanfil’i otomobilinden indiği sırada kurşun yağmuruna tuttu. Cengiz’in tabancasından çıkan 5 kurşundan biri Karanfil’in sağ bacağına isabet etti. 

Karanfil, çevredeki esnaf tarafından yaralı halde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 

Olay yerinden kaçan Mehmet Cengiz ise yaklaşık 1 saat sonra Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından Karanfil’i yaraladığı silahla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Cengiz adliyeye sevk edildi.
Mehmet Cengiz’in emniyette verdiği ifadesinde, “Orhan Karanfil ablama sürekli şiddet uyguluyordu. Daha önce de aramızda bu yüzden tartışmalar yaşanmıştı. Bayram günü ablamı yine dövünce telefonla aradım ama bana da küfür ederek tehditler savurdu. Ailemi de tehdit etmeye başlayınca ben de ailemi korumak için bu olayı yaptım. Amacım korkutmaktı” dediği öğrenildi.  

Faruk Çidem
 

 

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