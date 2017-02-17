Diğer
Kategoriler

Ablasından kaçarken otobüsün altında kalan Suriyeli çocuk öldü

Gaziantep'te ablasından kaçarken yere düşen 10 yaşındaki Suriyeli çocuk, halk otobüsünün üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.


17 Şubat 2017 17:20

Edinilen bilgiye göre, 6 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi'ne yerleşen Hasan ailesinin 10 yaşındaki erkek çocukları Abdo Hasan, kendisini kovalayan ablası Fadıma Hasan'dan kaçarken otoyola fırladı. Dengesini kaybederek düşen Hasan, İsrafil Y. idaresindeki 27 H 0157 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Çocuğu ezdiğini fark eden şoför otobüsü durdurup indi.

Şok geçirdi

Çocuğun kanlar içerisindeki bedenini gören otobüs şoförü şok geçirdi. Elleriyle dizine ve kafasına vuran şoför, uzun süre girdiği şoktan kurtulamadı.

Olayın ardından çocuğun yakınları da kaza yerine geldi. Dedesi olduğu belirtilen bir şahıs, kaza sonrası torununun ayakkabılarını alarak, bir başka çocukla evine gönderdi.

Kaza anı ve sonrası ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, kaza, Suriyeli çocuk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!