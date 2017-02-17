Edinilen bilgiye göre, 6 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi'ne yerleşen Hasan ailesinin 10 yaşındaki erkek çocukları Abdo Hasan, kendisini kovalayan ablası Fadıma Hasan'dan kaçarken otoyola fırladı. Dengesini kaybederek düşen Hasan, İsrafil Y. idaresindeki 27 H 0157 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Çocuğu ezdiğini fark eden şoför otobüsü durdurup indi.

Şok geçirdi

Çocuğun kanlar içerisindeki bedenini gören otobüs şoförü şok geçirdi. Elleriyle dizine ve kafasına vuran şoför, uzun süre girdiği şoktan kurtulamadı.

Olayın ardından çocuğun yakınları da kaza yerine geldi. Dedesi olduğu belirtilen bir şahıs, kaza sonrası torununun ayakkabılarını alarak, bir başka çocukla evine gönderdi.

Kaza anı ve sonrası ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Bulut