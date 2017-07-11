Ablasını darp eden kişiyi bıçaklayarak böyle öldürdü - Tıkla İzle

Dün gece Tuzla Mahallesinde yaşanan olayda Harun Eryılmaz (32) ile birlikte yaşadığı Reyhan Gül Ç. (19) tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eryılmaz, Reyhan Gül Ç'yi darp etmişti.

Ablasının kanlar içinde gördüğü ablasını darp eden Eryılmaz'ı bıçakla öldüren 16 yaşındaki D.Ç., firar ettikten bir süre sonra yakalanmıştı.

Cinayet zanlısı D.Ç., Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.Ç, çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Dün gece yaşanan olayın, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Harun Eryılmaz ile D.Ç arasında sokak artasında yaşanan tartışma ve D.Ç’nin Eryılmaz'ı bıçaklama anıda görüntülerde yer aldı.