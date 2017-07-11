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Ablasını darp eden kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ablasını darp ettiği iddiasıyla, ablasının birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdükten sonra kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ablasını darp eden kişiyi bıçaklayarak öldürdü

11 Temmuz 2017 00:37

Olay Tuzla Mahallesi Adanan Menderes Bulvarı üzerinde meydan geldi.

İddialar göre, Harun Eryılmaz (32) ile birlikte yaşadığı Reyhan Gül Ç. (19) ile arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eryılmaz, Reyhan Gül Ç'yi darp etti. Ablasının darp edildiği haberini alan 16 yaşındaki D.Ç. olayın yaşandığı eve geldi. Eryılmaz ile tartışmaya başlayan D.Ç, evin önündeki Süleyman Demirel Bulvarına çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ç. mutfaktan aldığı bıçakla Eryılmaz'ı yaralayarak olay yerinde kaçtı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eryılmaz, 112 Acil Ekiplerince Özel Letoon Hastanesine kaldırıldı. Eryılmaz'ın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan Reyhan Gül Ç. ise ilçedeki Ambulans ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan D.Ç. ise Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak adli işlemlerinin yapılması için çocuk büro ekiplerine teslim edildi. 

Murat Yalçın
 


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