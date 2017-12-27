Ablasını tüfekle öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Akminare mevkiinde Abla kardeş arasında henüz bilinmeyen sebepten kavga çıktı. Çıkan kavgada M.D., isimli bir kişi ablası N.A’ya tüfekle ateş etti.

Vücuduna isabet eden saçmalardan dolayı abla N.A., ağır yaralandı. Olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekiplerince 46 yaşındaki N.A., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D.,’nin Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Akyazı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen N.A hayatını kaybederken, polis ekipleri olay ile inceleme başlattı.

Ali Yıldırım