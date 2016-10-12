Olay, önceki gün merkez Yıldırım ilçesi Molloarap Mahallesi, 8. Okul Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 42 yaşındaki Murat Şimşek, ablasının evine misafirliğe gitti. Geceyi ablasının evinde geçiren Murat Şimşek, ablası ve eniştesinin sabah işe gitmesinden sonra intihar etti. Apartman dairesinden gaz kokusu geldiğini fark eden komşular, ev sahibini arayıp durumu bildirdi. Olay yerine gelen abla, içeriye girdiğinde kardeşini cansız halde buldu. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Murat Şimşek’in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polise ifade veren F.Ş.'nin, kardeşinin eşinden boşandığını, psikolojik sorunları olduğunu, birkaç defa intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Ahmet Faruk Çabuk