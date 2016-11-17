Ödeme Kuruluşları&Temsilcileri Derneği Başkanı ve BDDK lisanslı Ödeme kuruluşu olan Faturamatik A.Ş.’nin sahibi Cihan Kaleli abonelere faturaların ulaşmadığını, abonelerin faturalarını takip etmekte güçlük çektiğini ve faturalarını günü geçmiş olarak ödediğini ilave açma kapama bedeli ödemek zorunda kaldıklarını belirtti. Kaleli, “81 ilde ve 4712 noktada 4,7 milyon aboneye hizmet veriyoruz. Her ay düzenli olarak abonelerle yaptığımız anketler ve abonelerin ihtiyaçları dahilinde daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını söyledi. Bu çalışmalar sonucunda bu sorunları yaşayan ciddi bir abone kitlesi var” dedi.

Faturamatik olarak abonenin yaşadıkları bu sorunları aşmak ve daha iyi hizmet verebilmek adına ortakmarketim.com adlı internet platformunu hizmete aldıklarını ve bu sayede aboneler tüm faturalarını 7 gün 24 saat esasına gore ödeme merkezlerinde alınan ek hizmet bedeli olmadan banka kartı ve kredi kartı ile ödeyebileceğini söyleyen Kaleli, faturaların borçları çıktığında yine ücretsiz olarak SMS ve Mail olarak bilgilendiği bir platform olduğunu dile getiren Kaleli, ayrıca belli bir mesai uygulamasına gore çalışmadığından dolayı çalışan ve evinden çıkamayan aboneler için büyük bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.