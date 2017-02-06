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Aboubakar, Kamerun’u şampiyon yaptı

Kamerun, 31. Afrika Uluslar Kupası’nın finalinde Beşiktaş’ın golcüsü Aboubakar’ın son dakikalarda attığı golle Mısır’ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.


06 Şubat 2017 11:01

Mısır ile Kamerun 31. Afrika Uluslar Kupası’nın finalinde Gabon'un başkenti Libreville'deki d'Angondje Stadyumu'nda karşılaştı. Afrika Kupası’nda elde ettiği 7 şampiyonlukla şampiyonanın en başarılı takımı olan Mısır, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Nicolas Nkoulou’nun golüyle beraberliği yakalayan Kamerun’da Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Bu maça kadar şampiyonada golü bulunmayan Aboubakar, 88. dakikada rakip fileleri havalandırarak takımına kupayı getiren isim oldu. Bu sonuçla Kamerun, Afrika Uluslar Kupası’nda 5. şampiyonluğunu elde etti.

31. Afrika Uluslar Kupası’nın final karşılaşması aynı zamanda önceden Türkiye’de görev yapmış iki teknik adamı da karşı karşıya getirdi. 2011-2013 yıllarında Orduspor'u çalıştıran Hector Cuper Mısır’ı çalıştırırken, 2009-2010 sezonunda Trabzonspor'da görev yapan Hugo Broos da Kamerun’un başında şampiyonada mücadele etti.
 

Etiketler: Aboubakar, kamerun


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