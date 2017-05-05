Aboubakar ve Cenk Tosun, Fenerbahçe'yi solladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ezeli rekabet öncesi gözler takımlarını hedeflerine taşıyan golcülerde olacak.

Şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta, golcü Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, sezona damga vurmuş durumda. Öyle ki iki futbolcunun toplamda attığı gol sayısı bile çoğu takımın ligde toplamda attığı gol sayısından daha fazla.

Cenk ve Aboubakar atıyor

Kritik Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ise gözler iki ekibin golcülerinde olacak. Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, ligde oynadığı 28 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Başarılı futbolcu toplamda ise 21 gol kaydetti. Vincent Aboubakar ise 22 lig maçında 8, toplamda ise 33 maçta 15 gol attı. İki futbolcunun toplam gol sayısı ise 36 rakamına ulaştı. Bu sayı Spor Toto Süper Lig'de bazı takımların gol sayısından bile daha fazla.

Beklentiler karşılanmadı

Fenerbahçe adına ise bu sezon gol yükünü Moussa Sow ve Robin Van Persie çekiyor. Hollandalı futbolcu bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 7 gol kaydetti. Toplam 31 maçta ise 12 gol kaydeden Van Persie, beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli Moussa Sow ise ligde oynadığı 20 maçta rakip fileleri 11 kez sarstı. Toplamda Fenerbahçe ile 31 maça çıkan Sow, 13 gol kaydetti. Sarı-lacivertli takımın gol yükünü karşılamaya çalışan Robin van Persie ve Moussa Sow, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın gol yükünü çeken Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın toplam gol sayısının çok gerisinde kaldı. Sow ve Van Persie bu sezon toplamda 25 gol atarken, Cenk Tosun ve Aboubakar ise rakip fileleri 36 kez havalandırdı.

Doğan Gündoğdu