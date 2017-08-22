Aboubakar'da son dakika! Fenerbahçe...

Aykut Kocaman’ın takımda görmeyi çok istediği Vincent Aboubakar, Porto’nun oynadığı son lig maçında şov yaptı. Kamerunlu yıldız, 3- 0’lık Moreirense mücadelesinde hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

25 yaşındaki futbolcunun bu performansı, Fenerbahçe’nin transferde işini zorlaştırdı. Portekiz ekibi daha önce Aboubakar’ı satmaya sıcak bakıyordu.

Ancak teknik direktör Conceicao’nun, 3 maçta 4 kez fileleri sarsan öğrencisinin mutlaka takımda tutulmasını istediği kaydedildi.

Kaynak: Fanatik