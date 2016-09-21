Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, Vodafone Arena Kartal Yuvası’nda siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı. Mağazada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kamerunlu oyuncu, taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Organizasyon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları derbi maç için, “Bu maçın önemini biliyoruz. Şu an maçın hazırlıkları devam ediyor. Taraftarlarımızı mutlu etmek, onları memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, maçın hakkını vereceğiz" dedi.

“Üzerimde baskı yok”

Üzerinde baskı olmadığını vurgulayan Aboubakar, "Buradaki atmosfer inanın bana daha yoğun. Bazı videolar izledim. Buradaki atmosfer daha sıcak olacak ve her anlamda göreve hazırım" açıklamasında bulundu.

Aboubakar Galatasaray maçında görev bekleyip beklemediği ile ilgili soruya ise, "Beklemek başka bir şey ben göreve hazırım" diye cevap verdi.

Golcü oyuncu son olarak, mağazaya gelen taraftarların kendisini çok iyi karşıladığını ve onlara layık olmaya çalışacağını dile getirdi.

Kaan Ülker - Mehmet Şirin Topaloğlu



