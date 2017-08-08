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Abramoviç 3. kez boşanıyor

Dünyanın en zengin insanları listesinde yer alan Roman Abramoviç, 3. eşinden de boşanma kararı aldığını açıkladı.

Abramoviç 3. kez boşanıyor

08 Ağustos 2017 11:12

9.1 milyar dolarlık servetiyle Forbes’ın dünyanın en zengin insanları listesinde 12. sırada yer alan 50 yaşındaki Rus iş adamı Roman Abramoviç, üçüncü eşi Dasha Zhukova’dan da boşanma kararı aldı. Abramoviç 36 yaşındaki eşi Zhukova ile yaptığı ortak açıklamada, "10 yıllık birlikteliğimizin ardından, kolay olmayan bir ayrılma kararı aldık. Ama iki mükemmel çocuğun ebeveynleri ve ortak projelerin ortakları olarak kalmaya devam edeceğiz" dedi.
Abramoviç ve Zhukova’nın 7 yaşında bir erkek çocuğu, 4 yaşında da bir kız çocuğu var.
Abramoviç, İngiltere'nin Chelsea FC Spor Kulübü sahibi ve Yahudi asıllı iş adamıdır.
 


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