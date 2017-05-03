Abu Dhabi'nin ambulansları Türkiye'den

Birleşik Arap Emirlikleri, ambulans alımlarında Türk ambulans üreticisi EMS A.Ş'nin ürettiği ambulansları tercih etti. Üretimi gerçekleştirilen ambulansların 34 tanesi geçtiğimiz günlerde teslim edildi.

EMS Mobil Sistemler A.Ş'nin Genel Müdürü Mevlüt Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üretimini gerçekleştirdiğimiz ambulansların dünyanın birçok yerinde hayat kurtarıyor olması hem ülkemiz hem şirketimiz adına büyük bir gurur vesilesidir. Firmamız 1998 yılından bu yana ambulans ve ambulans malzemeleri üretiyor. EN 1789 +A2 standardına uygun ürettiğimiz ambulanslar dünyanın bir çok ülkesinde tercih ediliyor. Ar-Ge ve üretim ekibimizin ortak çalışması sonucu üretilen yeni nesil ambulans modellerinde geliştirilmiş iç dolap led aydınlatmaları, sağ sol yan üst dolapları, kabin içi aktif görüntü kamera tespiti ve acil durum anlık sinyal gönderme sistemi gibi bir çok yeni teknolojik özellik yer almakta. Seha Ambulans yetkililerine ambulans alımı konusunda ülkemizde ve firmamız tarafından üretilen ambulansları tercih ettikleri için teşekkür ediyor hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

SEHA Ambulans yetkilileri de EMS A.Ş fabrikasını gezdikten sonra yaptıkları açıklamada, ambulans tercihi konusunda bir Türk firması olan EMS A.Ş'yi tercih etmekten çok memnun olduklarını ve yeni ambulansların ülkeleri için hayırlı olmasını dilediklerini bildirdiler. Abu Dhabi' ye gönderilen ambulansların önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.

