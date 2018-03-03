Abusultan Baggara aşiretinden Mehmetçik'e destek konvoyu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Reyhanlı’daki Abusultan Baggara aşireti 300 araçlık konvoy düzenledi. Aşiret üyeleri, yaklaşık bin kişi ile Davutpaşa Mahallesi’ne geldi. Araçlardan yükselen mehter marşı eşliğinde ve ellerinde ‘barışı tesis etmek için yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şanlı Türk ordumuzun yanındayız’ pankartı taşıyan vatandaşlar bayraklı tepe olarak anılmaya başlanan ve parke taşları ile yapılmış olan Türk bayrağının bulunduğu tepeye çıktı.

İstiklal Marşı okundu, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı

Davutpaşalı çoban Bekir Şanverdi, harekatın ikinci günü Türk bayrağı ve 'önce vatan' yazısını yapmaya başladığını söyleyerek, "2 çocuk, 3 gelin ile belediyeden temin ettiğimiz taşları tepeye çıkardık. Çalışmamız 18 gün sürdü. Kendileri küçük ama yürekleri büyük minik çocukların da yardımıyla 150 metrekarelik Türk bayrağını yaptım. Amacımız Mehmetçik'imizin yanında olduğumuzu göstermek ve destek vermekti. Türkiye’nin her yerinden, Hatay’dan vatandaşlarımız geliyor. Ayrıca sanatçılar da burayı ziyaret ederek desteklerini verdiler" dedi.

Abusultan Baggara aşiretinin ileri gelenlerinden Musa Yüksekgönül ise, aile olarak Mehmetçik'e destek için bayraklı tepeye geldikleri belirterek, “Afrin’de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Aile bireyleri ve dostlarımızla Zeytin Dalı Harekatı’na destek veriyoruz. Reyhanlılılar olarak bir ve beraberiz, askerimizin ve polisimizin yanındayız. En büyük temennimiz burada sınır güvenliğimizin temin edilmesi anlamında yapılan bu operasyonun bir an önce ve sağlıklı şekilde bitmesi, Suriye halkının huzur bulmasıdır" diye konuştu.

Aşiret mensupları daha sonra tekbir getirerek Mehmetçik'e dua etti.

Ecevit Cemiloğlu

