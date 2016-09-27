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Aç kalan domuzlar şehre indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kalan çok sayıda yaban domuzu kent merkezine indi. Bu sırada evine dönen bir polis memuru domuzların saldırısından son anda kurtuldu.

Aç kalan domuzlar şehre indi

27 Eylül 2016 22:55

Olay, ilçenin Şirinyer Mahallesi’nde meydana geldi. Sayıları 30'u geçen domuz sürüsü erken saatlerde mahalleye indi. Bu sırada evine giden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.G, bir anda çok sayıda domuzu karşısında görünce cep telefonu ile görüntülemek istedi. Sürünün içinden bir domuzun üzerine geldiğini gören polis, taşla ürküterek domuzları ormana geri gönderdi. M.G, "Akşam üzerine doğru spor yaptıktan sonra eve dönüyordum. Bir anda karşımda 30-40 yaban domuzu görünce şaşırdım. Cep telefonumu çıkartıp kayıt almaya başladığım sırada içlerinden biri bana doğru koşmaya başladı. Kayıttan çıkıp elime aldığım taşla domuzu korkutup ormana doğru kovalamaya başladım. Bu sırada diğer domuzlarda korkup orman kaçmak zorunda kaldı" dedi.

İlçenin Armutalan ve Siteler mahallesinde özellikle yaz mevsiminde dağda yiyecek bulmakta zorlanan çok sayıda yaban domuzu beslenmek için şehre iniyor.

Vural Efecik
MUĞLA 

Etiketler: aç kalan domuzlar


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