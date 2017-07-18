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Aç kalan domuzlar şehre indi!

Sarıyer'de ormanlık alanların yoğun yağış almasıyla domuz sürüsü şehre indi. Çevredeki vatandaşlar acıkan domuzları yiyecek atarak besledi.

Aç kalan domuzlar şehre indi!

18 Temmuz 2017 17:37

Sarıyer Bahçeköy'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü, yağan şiddetli yağmurun şiddetli olması nedeniyle şehre indi. Bahçeköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi yanına kadar inen domuz sürüsünün aç olduklarını düşünen vatandaşlar kendi elleriyle domuzları besledi. Domuzlar bir süre sonra ormanlık alana döndü.

Yağmurdan dolayı domuzların bu kadar aşağıya indiklerini söyleyen Mithat Yıldız, ‘’Aç oldukları için bizde ekmek getirdik, burada ekmek veriyoruz. Yemek bulamadıkları için geliyorlar buraya, bizde ekmek falan getiriyoruz dükkan da kalanlardan, sevabına veriyoruz’’ diye konuştu.

Bilal Deler ise "Domuzların şehre inmesinde yağmurun etkisi fazla, açlıktan şehir merkezine kadar indiler. Bizde geçerken gördük, gittik ekmek aldık geldik. Yazık hayvanlara" şeklinde konuştu.


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