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Aç kalan kurtlar sürüye saldırdı, 78 hayvan telef oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde merada otlayan koyun sürüsüne kurtlar saldırdı, 78 hayvan telef oldu.

Aç kalan kurtlar sürüye saldırdı, 78 hayvan telef oldu

06 Eylül 2018 20:15

Edinilen bilgiye göre, Çayyaka ve Kızılırmak'a bağlı Korçullu köyünde çoban Adil Kayretli'nin otlattığı 300 koyundan oluşan sürüye, kırsalda aç kalan kurt sürüsü saldırdı. Dün gece yaşanan olayda, Çayyaka ile Koçullu Köyü arazisinde kendi koyunlarını ve Korçullu Köyü'nden Metin Yılmaz'a ait koyunları otlatan Kayretli, Kızılırmak köprüsü altında sürüsünün kurtlar tarafından saldırıya uğradığını gördü. 13-14 kadar kurdun bir anda saldırdığını gören Kayretli, durumu köylülere ve jandarmaya bildirdi. Olayda, 20 kuzu, 1 oğlak ve 57 koyun olmak üzere toplamda 78 hayvanın telef olduğu öğrenildi. Telef olan hayvanların 17'si Çayyaka Köyü'nden Adil Kayretli'ye, 61 adetinin ise Korçullu Köyü'nden Metin Kayretli'ye olduğu tespit edildi. 

Bugün olay yerine giden İlçe Ziraat Odası Başkanı Dursun Karaderili, İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, Keçi Birlik Başkan Yardımcısı Cafer Harputlu, çoban Adil Kayretli'den bilgi aldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Serkan Şansever 

Serkan Şansever  Serkan Şansever 
 

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