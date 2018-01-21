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Aç kalan kuşlar için 85 kilometre giderek aralıklarla yem bıraktı

Kayseri'de aç kalan kuşları gören bir vatandaş, 85 kilometre giderek aralıklarla kuşlar için 100 kiloluk yem bıraktı.

Aç kalan kuşlar için 85 kilometre giderek aralıklarla yem bıraktı

21 Ocak 2018 09:01

Kayseri'den cenaze için Felahiye ilçesi Büyük Toraman mahallesine giden Gökhan Yüksel, geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı sonrasında kuşların yem bulmakta zorlandığını fark etti. Cenaze dönüşünde 100 kiloluk yem alan Gökhan Yüksel, 85 kilometre boyunca aralıklarla durarak aç kalan kuşlar için araziye yem bıraktı.

Kış mevsiminde hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyleyen Gökhan Yüksel, "Kayseri merkezden Felahiye ilçesine bağlı Büyük Toraman mahallesindeki cenaze için yola çıktım. Yolda kuşların yem aradıklarını görünce dayanamadım. Cenazeye katıldıktan sonra 100 kilogram yem aldım. Cenazeden dönüşte 85 kilometrelik yolda aralıklarla durarak kuşlar için yem bıraktık" diye konuştu. 

Etiketler: Kayseri, kuş

 

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