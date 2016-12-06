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Aç kalan yaban domuzları köye indi

Ordu'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban domuzlarını da olumsuz etkiledi. Yiyecek bulamayan yaban domuzları yerleşim yerlerine inerek yiyecek aramaya başladı.

Aç kalan yaban domuzları köye indi

06 Aralık 2016 16:29

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban domuzlarını da olumsuz etkiledi. Yiyecek bulamayan yaban domuzları sürüler halinde mahallelere(köy) inmeye başladı. Birçok mahallede etkili olan kar yağışı sebebi ile yerleşim yerlerine inen domuzlar yiyecek ararken mahalle sakinleri de büyük korku yaşadı. Mahalle aralarında grup halinde yiyecek arayan yaban domuzları mahalle sakinleri tarafından görüntülenirken, vatandaşların uğraşları sonrası domuzlar yerleşim yerlerinden uzaklaşarak doğal yaşam alanlarına geri döndü. 

Doğan Arzık

Etiketler: ordu, yaban domuzları


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