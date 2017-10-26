Aç kalıp şehre inen tilkiye araç çarptı

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yolda yaralı halde bulunan tilki Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Tilkinin tedavi süreci hakkında İHA muhabirine bilgi veren Bilecik Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Nedret Avcı, "Barınağımıza araba çarpması sonucu yaralanan tilki dün gece saat 01.30’da AFAD ekipleri tarafından getirildi. Barınağımızda tedavisini şuanda yapıyoruz, ağrı kesicilerini vurduk, iç kanaması vardı, kanamayı durdurduk. Arka iki ayağında kırık tespit ettik ve röntgen çekip tedavisine devam edeceğiz" dedi.

"Aç kalınca şehre inerek yol kenarlarına atılan çöpleri yiyorlar"

Avcı, tilkinin ormanlık alanlarda yaşayan etçil bir hayvan olduğunu anlatarak, "Bu tür tilkiler kuşlarla, farelerle beslenen bir ırk. Doğada şu anda yemek bulamadıkları için şehir merkezlerine iniyorlar. Yol kenarlarına atılan çöpleri yemek için iniyorlar. İndikleri zaman da arabaya çarpıyor genelde. Bu seneki yaklaşık 8'inci tilki vak'amız. Bunları barınağımızda tedavi edip yaşadıkları ortama geri salıyoruz" dedi.

Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

