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'Aç' olduğunu söyleyen kişiye çorba ısmarladı, kredi kartını çaldırdı

'Aç' olduğunu söyleyen kişiye çorba ısmarladı, kredi kartını çaldırdı
'Aç' olduğunu söyleyen kişiye çorba ısmarladı, kredi kartını çaldırdı

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde ‘açım’ diyerek yanına gelen şahsa çorba ısmarlayan vatandaş, kredi kartını kaptırdı, hesabından 900 lira çekildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Şehit Muhammet Türk Sokak'ta gece 01.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, S.T. (29) adlı şahıs, A.Ç. (30) adlı vatandaşın yanına giderek aç olduğunu ve parası olmadığını söyledi. S.T.'nin durumuna acıyarak yardım etmek isteyen A.Ç., arabasına aldığı şahsı çorba içmeye getirdi. 

Birlikte çorba içtikten sonra hesabı ödemek için kasaya gelen A.Ç., kasadaki görevliye kredi kartını uzatıp ardından kartın şifresini söyledi. A.Ç.'nin Çarşıbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği ifadeye göre, şifreyi kasadaki görevliye yüksek sesle söylediği esnada, acıdığı için çorba ısmarladığı S.T. de şifreyi duydu. Tekrar arabaya bindiklerinde kredi kartını arabanın ön kısmına koyduğunu söyleyen A.Ç., daha sonra kartı bulamadı. Hesabını kontrol ettiğinde ise 900 Türk Lirası'nın hesaptan çekildiğini fark etti. Bunun üzerine polis merkezine giden A.Ç., arabasına alıp çorba içirmeye getirdiği S.T.'den davacı ve şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Fatih Yılmaz

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