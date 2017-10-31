Acarkent cinayetinde 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde Acarlar Mahallesi’nde bulunan Acarkent Sitesi’nde lüks bir villada iki grup arasında kavga çıkmış ve olayda Oktay Üzüm vurularak hayatını kaybederken, Barış Üzüm ve Erkan Azgınkılıç yaralanmıştı. Yaşanan olayla ilgili polisin yaptığı çalışma sonucu Erkan Azgınkılıç ve Uğur Sağlam gözaltına alınarak bugün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen zanlılardan Erkan Azgınkılıç, kasten öldürme suçundan tutuklanırken, Uğur Sağlam ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler, savcıya verdikleri ifadede, "Oktay Üzüm ile Şiyar Karahan masada kağıt oyunu oynarken, Oktay Üzüm’e telefon geldi. Telefon görüşmesi sırasında karşısındakine küfür eden Oktay Üzüm, küfürlerini oyun masasında sürdürdü ve bu sırada Şiyar Karahan tarafından uyarıldı. Bu uyarı ile birlikte tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Şiyar Karahan’ın arkadaşları Erhan Azgınkılıç ve Uğur Sağlam silahlarını çekti. Bu kez de karşı taraftan Oktay Üzüm’ün yeğeni Barış Üzüm silahına davranınca taraflar birbirine ateş açtı. Yaşanan çatışmada Oktay Üzüm hayatını kaybederken, Barış Üzüm ve Erkan Azgınkılıç yaralandı" dedi.

Savcılıktaki ifadesinde Erkan Azgınkılıç, silahı ile ateş ettiğini ancak cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürdü. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Erkan Azgınkılıç, kasten öldürme suçundan tutuklanırken, Uğur Sağlam tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay sırasında silah kullandığı belirlenen ve olay sırasında yaralanan Oktay Üzüm’ün yeğeni Barış Üzüm’ün hastanede tedavisinin sürdüğü, tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

