Acarsan dünyanın en başarılıları listesinde

Uluslararası inşaat sektörünün en prestijli dergilerinden ENR'nin (Engineering News Record) 2016 yılında yurt dışında gerçekleştirdikleri dev yatırımlardan elde ettikleri gelire göre belirlediği, "Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi" listesinde Universal Acarsan ile birlikte Türkiye'den toplam 46 dev şirket yer aldı. Universal Acarsan birbirinden köklü ve büyük bu şirketlerin arasında 10. sırada yer aldı.

"Türkiye'nin gücüne inanıyoruz"

Irak'ta kazandırdıkları toplam 11 hastane, bunun dışında 8 hastanenin medikal ekipmanı ve diğer inşaat yatırımları ile "Irak'ın en büyük müteahhit şirketi" durumunda olan Acarsan Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı M. Selim Acar, daha güçlü bir Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomi ile mümkün olacağını vurgulayarak, "Ülkemizi seviyoruz, Türkiye'nin gücüne inanıyoruz. Bu nedenle de her kuruşumuzu yeniden yatırıma, üretime, ihracata dönüştürmenin heyecanıyla çalışıyoruz. İstihdamımızdaki yüzde 110 artış bizim için yatırımlarımızdan daha daha değerli. Uluslararası piyasalarda ülkemizin bayrağını başarı ile dalgalandırıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İş hayatına atıldığım ilk günden beri söylediğim gibi 'hep iyiye, daha iyiye' hedefini sürdüreceğiz" dedi.

Dünya çapında çok prestijli bir listeye 98. sıradan girmenin ve Türkiye'nin bu listedeki devleri arasında adlarını ilk 10'a yazdırmanın çok büyük bir başarı ve gurur olduğunun altını çizen M. Selim Acar, "Devletimize şahsım ve temsil ettiğim Acarsan Holding adına teşekkürlerimi sunuyorum. Türk müteahhitleri ABD'den Çin'e, Japonya'dan Irak'a kadar dünyanın dört bir yanındaki dev şirketlerle rekabet ediyor. Türkiye içeride ve dışarıda ne kadar güçlü olursa, biz işadamları da uluslararası pazarlardaki başarı çıtamızı daha da yukarılara taşırız." dedi.

Acarsan'ın yükselişi devam ediyor

Temelleri 1977 yılında M. Selim Acar tarafından atılan Acarsan Holding, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini sürekli arttırarak, küresel piyasalarda Türkiye'nin yüz akı firmalarından biri haline geldi. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, Irak, Libya, Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkelerinin de destekçi firmalarından olan Acarsan Holding inşaat, gıda, enerji, sağlık ve otomotiv sektörüne liderlik yapan projeler ve yatırımlarla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Türkiye'de Acarsan Holding'in inşaat alanında ayrıca Gaziantep'in bir başka büyük şirketi Şireci Grup ile üstlendiği Türkiye'nin ve bölgenin simge yaşam alanı projesi ICONOVA gibi dev yatırımları da bulunuyor.