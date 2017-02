Dünyanın en büyük MICE (Meeting, Incentive, Congress, Events) fuarlarından olan ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı’nın dördüncüsü 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde Turkish Airlines isim sponsorluğunda İstanbul Kongre Merkezi- ICC’de gerçekleşecek. ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines, bu yıl “Tüm renklerimizle bir araya geliyoruz” ana temasıyla Türkiye ve dünyadan sektör profesyonellerine ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte sektöre yön veren isimlerden; Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı(Pazarlama ve Satış) Sayın Ahmet Olmuştur, ICCA (International Congress and Convention Association) CEO’su ve Avrupa Bölge Direktörü, SITE (Society for Incentive Travel Excellence) Baskanı ve Uluslararası MICE profesyoneli Harry Fine gibi dünya çapında birçok isim İstanbul’da ağırlanacak.

ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines’da sektör profesyonellerine yönelik oturumlar, MICE sektör profesyonellerini bir araya getirecek, ‘AMEzing Parti’ ve birbirinden renkli etkinlikler de düzenlenecek. Fuar kapsamında “B2B” görüşmeler, network aktiviteler ve seminerler gerçekleşecek. Fuar aynı zamanda MICE turizmi için ciddi öneme sahip yerli ve yabancı katılımcı, satın alıcı (Hosted Buyer), konuşmacı ve ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.

Yapılan açıklamaya göre AME 2017 'Konuşmacılar Köşesi' ile start alacak. Fuar alanında kurulu olacak 'Speakers’ Corner' (Konuşmacılar köşesi) konusunun uzmanı yerli ve yabancı konuşmacıyı ağırlayacak. Sürdürülebilir etkinlikler, sosyal medya, nöromarketing, hybrid toplantılar, greenmeeting, mobil etkinlik çözümleri, etkinlik teknolojileri ve daha pek çok farklı konudaki oturumlar meraklılarını bekliyor.

Etkinliğin ikinci gününde MICE sektörünün uluslararası çatı kuruluşlarından ICCA, SITE ve MPI başkanlarının da davetli olduğu oturumda sektör profesyonellerinin kişisel deneyimleri, yaşanılan problemler ve çözüm yolları MICE profesyonelleriyle paylaşılacak. Türkiye’nin iletişim alanında önde gelen 3 derneği; Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Kurumsal İletişimciler Derneği, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Başkanları ve MICE sektöründen dünya çapında yabancı konuşmacılar ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines’ta bir araya gelerek Türkiye MICE sektörünün yurtdışındaki algısı ve yapılabilecek iletişim çalışmalarını tartışacak. Fuarın ilk akşamı gerçekleşecek olan davette yerli ve yabancı satın alıcılar ile katılımcı firmalar yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakalayacaklar.

3'üncü günde ise 2016 senesinde Türkiye’de en çok gerçekleştirilen etkinlik olma özelliği gösteren spor etkinlikleri; spor markalarının, etkinlik firmalarının, spor tesislerinin ve spor kulüplerinin yöneticilerinin bir araya geleceği oturumda değerlendirilecek. Yerli ve yabancı satın alıcılar, katılımcı firmalar, konuşmacılar ile basın mensuplarının davetli olduğu “AMEzing Parti”de gece boyunca özel şov ve performanslar ile davetlilere unutulmaz bir gece yaşatılacak. Ayrıca organizasyonda Türkiye ve dünyada tanınmış en önemli instagram fenomenlerinin ACE of M.I.C.E.’ta buluşacakları bildirildi.