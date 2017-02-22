İstanbul Kongre Merkezi Genel Müdürü Pervin Zeydanlı, Türk Hava Yolları Satış-Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Turizm Atölyesi Başkanı Tülin Ersöz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü, T.C. İstanbul Valiliği Vali Yardımcısı İsmail Gültekin’in katılımları ile fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Bu yıl ''Tüm renklerimizle bir araya geliyoruz'' mottosuyla Türkiye ve dünyadan sektör profesyonellerine ev sahipliği yapan fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, Türkiye’nin en büyük B2B etkinliği olan fuar kapsamında 15 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiğini belirtti. 3 gün sürecek fuar programı hakkında da bilgilendirme yapan Volkan Ataman, ilk gün katılımcı ve 'hosted buyer'ların birlikte yeni iş bağlantıları da kuracakları 'Business Network Party' ve yerli ve yabancı satın alıcılar, katılımcı firmalar, konuşmacılar ile basın mensuplarının davetli olduğu 23 Şubat tarihinde Feriye Sarayı’nda gerçekleşecek 'AMEzing Parti' için davette bulundu. Her yıl tüm sektörün sabırsızlıkla beklediği ve çeşitli alanlarda projelerin belirleneceği ödül töreninin bu yıl 3 Nisan tarihinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşeceğine de değinen Volkan Ataman, Türkiye ve MICE endüstrisine hayırlı olmasını diledi.

Volkan Ataman, ''Fuarın bu sene 4'üncüsünü düzenliyoruz. Ülkemiz çok zor dönemden geçti. Bütün bunlara rağmen çok güçlü, içeriği çok yoğun, çok ciddi ziyaretçini ve satın alıcının geleceği bir fuar programı bizi bekliyor. Bu sene 220 firma stant ile katılım gösteriyor.Bunlar kongre, toplantı ve etkinlik sektöründen firmalar. 15 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi gelecek. Toplam 720 tane satın alıcı gelecek. Bunların 180 tanesi 39 ayrı ülkeden geliyor. Kendi ülkelerindeki en büyük kongre organizatörleri ve etkinlik acentalarının sahipleri burada ağırlıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar ile ülkemize ciddi kongrelerin, ciddi toplantıların ve büyük grupların gelmesini sağmış olacağız'' dedi.

''2017 için umutluyuz''

2016 yılının çok sancılı geçtiğini hatırlatan Ataman, ''Cirosal ve ziyaretçi bazda çok büyük kayıplarımız var. Çünkü terör saldırılarıyla karşı karşıya geldik. 2017 için umutluyuz. Kongre, toplantı ve etkinlik sektörü açısında konuşabilirim. Özellikle İstanbul ve Antalya dünya kongre, toplantı etkinlik camiasının çok önemli destinasyonuna sahip. Ne kadar terör olursa olsun buradaki toplantı ve kongre sayıları her geçen gün artacaktır. Çünkü çok güzel ürünlerimiz,otellerimiz, kongre merkezlerimiz var. İşini çok iyi yapan etkinlik ajanslarımız, servis sağlayıcılarımız var. Bu bazda en iyi servisi, en iyi hizmeti, en iyi toplantı olanaklarını sunmaya hazırız'' şeklinde konuştu.

''İki tane büyük markanın işbirliği Türkiye'deki sektöre ivme kazandıracağını düşünüyoruz''

THY'nin, fuara ana sponsor olmasını değerlendiren Ataman, ''Memleketimizin göz bebeği. Avrupa'da defalarca en iyi hava yolu seçilmiş firma. Ace of MICE çok prestijli bir organizasyon. Dünyanın en büyük 3'üncü MICE fuar. İki tane büyük markanın bu işbirliği Türkiye'deki sektöre ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Fuarda birçok oturum var. Bu sene Dünya Kongre ve Konvansiyonel Derneği'nin CEO'su şuan burada. Dünya Teşvik Toplantısı Derneği'nin global başkanı burada. Bu kişiler dünya kongre sektöründe çok önemli isimler. Yönetim kurulu üyeleri de şuan buradalar. Burada şu mesajı veriyorlar: Biz, dünya kongre sektörü çatı örgütleri başkanları olarak Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız. Ace of MICE Exhibition'dayız. Bu pazara güveniyoruz. Bütün desteğimizi veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Fuarda yapılacak oturumlar hakkında bilgi veren Ataman, ''Fuar kapsamında birçok oturum olacak. Uluslararası birçok konuşmacı var. 20 ayrı oturumda 38 konuşmacıyız ağırlıyoruz. Fuar kapsamın network buluşma ve partiler olacak. 3 gün boyunca kongre, toplantı ve etkinlik sektörü hem ticari hacmini ciddi anlamda arttırırken hem de kişisel gelişim ve eğlenme fırsatı yakalamış olacak''dedi.

İstanbul Kongre Merkezi Genel Müdürü Pervin Zeydanlı, sektör için bu kadar zor bir dönemde bu etkinliğinin gerçekleştiriliyor olmasını çok anlamlı bulduğu ve kendilerinin de böylesi kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan oldukça mutlu olduklarını, organizasyonun sektöre ayrı bir sinerji kattığını dile getirdi.

Türk Hava Yolları Satış-Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, ''Türkiye’nin milli bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları olarak bizleri küresel ölçekte tanıtan misafirperverliğimiz başta olmak üzere kültürel değer ve medeniyet birikimimizi geniş kitlelere duyuran etkinlik ve faaliyetlere destek vermeyi sürdürüyoruz. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre; dünya turizm gelirinin yüzde 30'u kongre ve toplantı sektöründen sağlanmakta. Kongre destinasyonu olmak bir şehrin marka imajı açısından da oldukça büyük önem taşırken , 40 dan fazla sektöre de doğrudan veya dolaylı katkı sağlanıyor'' dedi.

İstanbul şehrinin 90'lı yıllardan itibaren kongre ve toplantı sektöründe aktif olarak yer aldığını şu an dünyada 8'inci sırada bulunduğunu belirten Olmuştur, İstanbul’un bu minvalde uluslararası platformda önemli bir merkez olduğuna değindi. İstanbul’un ilk 5 içerisinde yer almasında her bir sektör temsilcisinin büyük önem taşıdığını belirtirken tek MICE fuarını şirket olarak organizasyonu uluslararası alanda desteklemenin gururlandırıcı bir adım olduğunu söyledi. Organizasyonun ülkemiz turizm ve kongre çıtasının yükseltilmesinde öncü olmasının en büyük dilekleri olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar,İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Turizm Atölyesi Başkanı Tülin Ersöz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü, T.C. İstanbul Valiliği Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, ''Türkiye’nin kongre turizminde diğer ülkelere göre çok değerli fırsatlar içerdiğini ve maliyetler açısından oldukça uygun olduğunu ve fuar organizasyonunun söz konusu konuların yurtdışı pazarda da tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını ve İstanbul’un lider marka şehirlerden biri olabilmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirttiler.