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Acemi kayakçıların yardımına JAK yetişti

Uludağ'da ayağını kıran kayakçının imdadına jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri yetişti.

Acemi kayakçıların yardımına JAK yetişti

26 Aralık 2017 08:54

Olay 1. oteller bölgesinde bulunan Yazıcı pistinde meydana geldi. Uludağ'a tatil için gelen bir kişi, kaymayı öğrenirken yere düşerek bacağını kırdı. Şahsı gören pistteki vatandaşlar bölgede bulunan jandarma arama kurtarma ekibine haber verdi. Olay yerine giden JAK bacağı kırılan tatilciyi kar motorlarının arkasında bulunan sedyeye bağlayarak Uludağ'daki 112 istasyonuna götürdü. Ayağı kırılan tatilci burada tedavi altına alındı.
Jandarma timleri kış sezonu boyunca 7 gün 24 saat tatilcilerin hizmetinde olacak. Vatandaşların muhtemel kazalarda ve kayıp olaylarında 156 Jandarma İmdat hattını aramaları istendi.

Serkan Akkuş

Etiketler: kayakçı, Uludağ

 

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