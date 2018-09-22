Acı haber Sedanur'un ailesine ulaştı



Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in bu sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kars Valisi Rahmi Doğan, Sedanur'un cansız bedeninin Paslı köyüne 1 kilometre uzaklıkta JAK Timleri tarafından üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulunduğunu belirtti.

Yaşanan gelişmenin ardından İstanbul'da bulunan baba Abdullah Güzel ve anne Handan Güzel, ilk uçakla Kars'a döndü. Acılı aile Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Üzgün oldukları gözlenen aile öğlen saatlerinde Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Kars'a hareket etti.