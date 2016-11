Türkiye Basketbol Ligi maç sonucu: Yalova Group Belediyespor: 72 - Acıbadem Üniversitesi: 75

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Aydın Karaçam xx, Abdullah Koputan xx, İsmail Binbir xx

Yalova Group Belediyespor: Aubrey Coleman xxx 29, Cihan Deliçay xx 7, Mert x 4, Kyle Hunt xx 10, Orçun Okkalı xx 11, Burak x, İlker xx 9, Onur Çalban x, Onur Sonsırma xx 2

Acıbadem Üniversitesi: Sharrod Ford x 9, Can Altıntığ xx 11, Bracey Wright xxx 29, Nusret xx 16, Can Öğüt x, Cevher Özer x, Dorukhan x, Orbay xx 6, Caner x 4, Cenk x

1. Periyot: 16-25 (Acıbadem lehine)

Devre: 30-32 (Acıbadem lehine)

3. Periyot: 50-54 (Acıbadem lehine)

5 faulle çıkanlar: Can Öğüt, Sharrod Ford, Can Altıntığ (Acıbadem)

Erdinç Bulun