Diğer
Kategoriler

Acıbadem’de konut satışları hızlandı

Acıbadem ve Fikirtepe’nin kesişme noktasında hayata geçirilen markalı konut projesinde satışların hız kazandığı açıklandı.

Acıbademde konut satışları hızlandı

17 Ağustos 2017 13:00

İstanbul'un Acıbadem ve Fikirtepe semtlerinin kesişme noktasında hayata geçirilen markalı konut projesinde satışların hızlandığı bildirildi. Mandarins Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Müdürü Emin Can Aydın, iki etap olarak tasarlanan projenin ilk etabındaki 493 dairenin yüzde 65’inin Haziran ayında tükendiğini, son 20 gün içerisinde de 25 dairenin daha satışının gerçekleştiğini belirtti.

“15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 7 dakikalık mesafedeyiz”

Kişiye özel ödeme planları ve lokasyon sayesinde özellikle son 20 günde yoğun ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Aydın, "'The Mandarins Acıbadem' projemiz tarihi Salı Pazarının yanında özel bir lokasyonda yer alıyor. Ulaşım araçlarına, alışveriş merkezlerine, Avrasya Tüneli’ne ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 7 dakikalık mesafedeyiz. Sahip olduğumuz özellikler sayesinde projedeki 493 dairenin yüzde 70’inin satışını gerçekleştirdik. Bugün projeden konut alanlar 5 yıl sonra yüzde 60 değerlendiğini görebilecekler. Projenin ikinci etabının inşasına da yakın zamanda başlıyoruz" dedi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç