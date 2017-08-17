Acıbadem’de konut satışları hızlandı

İstanbul'un Acıbadem ve Fikirtepe semtlerinin kesişme noktasında hayata geçirilen markalı konut projesinde satışların hızlandığı bildirildi. Mandarins Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Müdürü Emin Can Aydın, iki etap olarak tasarlanan projenin ilk etabındaki 493 dairenin yüzde 65’inin Haziran ayında tükendiğini, son 20 gün içerisinde de 25 dairenin daha satışının gerçekleştiğini belirtti.

“15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 7 dakikalık mesafedeyiz”

Kişiye özel ödeme planları ve lokasyon sayesinde özellikle son 20 günde yoğun ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Aydın, "'The Mandarins Acıbadem' projemiz tarihi Salı Pazarının yanında özel bir lokasyonda yer alıyor. Ulaşım araçlarına, alışveriş merkezlerine, Avrasya Tüneli’ne ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 7 dakikalık mesafedeyiz. Sahip olduğumuz özellikler sayesinde projedeki 493 dairenin yüzde 70’inin satışını gerçekleştirdik. Bugün projeden konut alanlar 5 yıl sonra yüzde 60 değerlendiğini görebilecekler. Projenin ikinci etabının inşasına da yakın zamanda başlıyoruz" dedi.