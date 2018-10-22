Acıdan ağzı yanan damada yangın köpüğü sıktılar

Kezban Gündüz(20) ile dünya evine giren Burak Gündüz'e (21) arkadaşları düğün günü adeta Çin işkencesi yaptı. İlçenin gelenek ve göreneklerinin de sergilendiği düğünde damat Burak Gündüz'e acı bibere bulanmış bebek emziği verildi.

Emziği ağzına alan damat, "yandım anam" diye bağırınca arkadaşları tarafından yapılan müdahale herkesi şaşkına çevirdi. Acı biber nedeniyle ağzı yanan damada arkadaşları yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Eşi Kezban Gündüz ise olan biteni gelin aracının içerisinden izledi. Damat Gündüz, daha sonra leğende çorap yıkadı. Gelin arabasını beline sarılı kuşak ile çekti. Son olarak balkona çıkan damat, herkesin duyabileceği şekilde "Seni seviyorum aşkım" diye bağırdı. Ardından eşini gelin arabasından indirerek nikah masasının yolunu tuttu.