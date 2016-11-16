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Açığa alınan 6 polis göreve iade edildi

Bilecik’te FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan 6 polis memuru göreve iade edildi.

Açığa alınan 6 polis göreve iade edildi

16 Kasım 2016 19:50

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 emniyet teşkilatı mensubu görevine iade edilmiş, aynı kapsamda 2 bin 205 emniyet teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde açığa alınan 6 polis memurunun göreve iade edildiği 1 polis memurunun ise açığa alındığı öğrenildi.

İbrahim Sünetçi
 

Etiketler: görev, iade


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