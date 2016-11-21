Edinilen bilgilere göre, Bilecik Emniyet Müdürlüğünde komiser olan Hayrettin Tamtürk, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevden alındı. Tamtürk, açığa alınması sonrasında ailesiyle birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesinde ikamet eden kayınpederinin evine geldi. Tamtürk, evin salonunda iple kendini asarak intihar etti. Durumu gören yakınları hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Tamtürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Metin Nişancık