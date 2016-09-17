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Açığa alınan öğretmenlerle ilgili flaş gelişme

Tunceli’de, Milli Eğitim Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan 504 öğretmenden 419’u, eğitim ve öğretimin aksamaması için göreve iade edildi.

Açığa alınan öğretmenlerle ilgili flaş gelişme

17 Eylül 2016 11:30

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığınca İlimizde görev yapmakta olan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen toplam 504 öğretmen ve kamu görevlisinden 419’u ilimizde eğitim-öğretime verilen önem ve eğitim-öğretimin aksamaması için görevlerine iade edilmiştir. Göreve iade edilenlerin listeleri okul müdürlüklerine gönderilmiş olup 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak olan eğitim ve öğretim yılında görevlerinin başında olacaklardır. Yürütülmekte olan soruşturmaların selameti açısından 85 personel hakkında ise görevden uzaklaştırma kararı halen devam etmektedir” denildi. 

Ercan Topaç


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