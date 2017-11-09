Diğer
Kategoriler

Açığa alınan polis 40 kilogram eroinle yakalandı

Van’ın Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevliyken iki ay önce açığa alınan polis memuru, Diyarbakır’da 40 kilogram eroinle yakalandı. Kentte, gerçekleştirilen iki farklı operasyonda da 1 ton 272 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 8 milyon TL olduğu öğrenildi.

Açığa alınan polis 40 kilogram eroinle yakalandı

09 Kasım 2017 19:20

 Edinilen bilgilere göre, Van’dan İzmir’e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri sevkıyatın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler bu çerçevede, Van’ın Erciş ilçesinde görevliyken, yurtdışına çıkış yasağı bulunan bir şahsın kaçmasını sağladığı gerekçesiyle iki ay önce görevden alınan polis memuru İ.G.’yi takibe aldı. Açığa alınmadan önce 7 yıl görev yaptığı öğrenilen İ.G.’nin içerisinde bulunduğu aracı Diyarbakır-Silvan karayolunda bulunan uygulama noktasında durduran ekipler, narkotik köpeği “Alex” ile arama yaptı. Aramada, 40 kilogram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan İ.G. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kamyon tankerinde esrar ele geçirildi

Ekipler, bir ihbar üzerine de, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bir tankere operasyon düzenledi. Operasyonda, sürücü ve yanında bulunan şahıs gözaltına alınırken, tanker incelenmek üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan incelemede, tankerin içerisinde gizli bir bölme bulundu. Yardım istenen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan bölmede, 1 ton esrar ele geçirildi.
Kocaköy ilçesi Gökçen köyü kırsalındaki ağaçlık alanda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi de alan polis, buraya özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Buradaki operasyonda ise 272 kilogram esrar ele geçirildi. 

3 ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon TL olduğu bildirildi.  

Ejder Ediz Işık - Emrah Kızıl
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç