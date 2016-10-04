Edinilen bilgiye göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Adem Tıraş (28), gece görevden çıktıktan sonra Adnan Menderes Bulvarı sahil şeridindeki bir kameriyenin altına geldi. FETÖ soruşturması kapsamında dün açığa alındığı öğrenilen polis memuru, girdiği bunalım sonrası beylik tabancası ile başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan zabıta ekiplerince kanlar içerisinde bulunan Tıraş, ambulansla kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, polis memuruna ait tabanca, 1 boş kovan ve cep telefonu ile poşet içerisinde resmi polis elbisesi bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Hüseyin Kar

