Olay, merkeze bağlı Seydim köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Seydim Göleti mevkisinde bir kişinin ağaca asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede kendini asan şahsın İl Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru Hakkı Topal (42) olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Topal'ın cesedi, Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 19 yıllık polis memuru olan evli ve 2 çocuk babası Topal'ın FETÖ soruşturması kapsamında 4 Ekim'de açığa alındığı öğrenildi.