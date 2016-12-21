Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’ya bağlı Taşköprü ilçesine görev yapan polis memuru M.O.(34), FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınmasının ardından Osmancık’a bağlı Ardıç Köyü’nde ikamet eden ailesinin yanına geldi. Polis memuru, önceki gün akşam saatlerinde dedesine ait evde kendini asarak intihar etti. Olay yerine gelen kardeşi, ağabeyi M.O.’yu asılı halde görünce ipi keserek indirdi. Sağlık görevlileri M.O.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İsmail Kabakdere