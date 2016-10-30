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Açık artırmaya çıkarılan kuşlar havada kapışılıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği'nde açık artırma usulüyle satışa sunulan kuşlar kapış kapış satılıyor.

Açık artırmaya çıkarılan kuşlar havada kapışılıyor

30 Ekim 2016 14:50
Açık artırmaya çıkarılan kuşlar havada kapışılıyor - Tıkla İzle

Dernek üyesi kuşçuların ve meraklıların yoğun ilgi gösterdiği mezatta, 1 liradan açık artırmaya çıkarılan kuşlar cinsine göre çeyrek ve tam altın fiyatında müşteri buluyor. Etkinlikte, üyelerin ve diğer meraklıların ürettiği papağan türleri, york, parizyen, border, malta, Hint bülbülü, mozaik ve muhabbet kuşları açık artırma usulüyle satılıyor. 10 liradan açık artırmaya çıkarılan kuşu en çok fiyat veren satın alıyor. Kuş sahibi satıştan kazandığı paranın yüzde 10’unu derneğe bağışlıyor.

Bu yapılan mezatla kuşçular arasında kardeşlik ortamı oluşturduklarını belirten Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Şenol Ataç, "Hafta sonları Bandırma ve çevresindeki il ve ilçelerin yetiştirmiş olduğu papağan türleri, york, parizyen, border, malta, Hint bülbülü, mozaik ve muhabbet kuşları müzayede ile halkımıza satmak amaçlı, üretenlerin ellerindekini satmak amaçlı pazar günleri etkinlik yapıyoruz. Kuşlarımız 10 lira ile 200 lira arasında ücret karşılığında açık artırma ile alıcı bulmakta. Karacabey, Biga, Lapseki, Marmara Adası, Avşa Adası, Susurluk, Gönen, Çan ve Erdek'te yetkili bir dernek olmadığı için genellikle 15 günde bir müzayede ile açık artırma ve takas usulü ile vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. 

Türker Yeşil


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